Die Döttinger Birchmeier Bau AG will in der Klingnauer Geländekammer Hard/Härdli Kies abbauen. Die Ortsbürgergemeinde als Landbesitzerin hat im Herbst 2015 dem Abbau auf 19 Hektaren zu einem Preis von 5 Franken pro Kubikmeter zugestimmt. Auf Grundlage einer ersten groben Schätzung war damals von 4 Millionen Kubikmetern Kies die Rede – was 20 Millionen Franken in die Kasse der Ortsbürger spülen würde.

Voraussetzung für den Kiesabbau ist eine Anpassung des kantonalen Richtplans. Dafür hat der Regierungsrat am letzten Freitag die Botschaft an den Grossen Rat überwiesen. Dieser wird auf dessen Grundlage über das Geschäft demnächst befinden.

So weit, so gut. In der Regierungs-Botschaft finden sich nun allerdings ganz andere Zahlen. Laut den Angaben auf einer Karte wolle die Firma Birchmeier in mindestens 25 Jahren «nur» 2,5 Millionen Kubikmeter abbauen. Und das auf der gesamten Geländekammer, deren 19 Fläche 19 Hektaren betragte. Das würde also bloss 12,5 Millionen Franken für die Ortsbürger bedeuten. Kann das wirklich stimmen?

Recherchen der Aargauer Zeitung zeigen: Nein. Die Zahlen sind falsch. Die ganze Geländekammer Hard/Härdli hat eine Fläche von 35,5 Hektaren. Und: Im Planungsbericht, den die Gemeinde Klingnau mit der Baufirma Birchmeier erstellt und dem zuständigen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) eingereicht hat, ist für rund 50 Jahre ein Abbauvolumen von über 4,9 Millionen Kubikmetern vorgesehen. Diese Angaben fanden sich auch in den Unterlagen, die im Mitwirkungsverfahren öffentlich auflagen.