«Wir kommen jetzt langsam ans Ziel», erklärte Lukas Keller, der frühere Gemeindeammann von Endingen, zum Projekt Doppeltür. An der Abgeordnetenversammlung des Planungsverbandes Zurzibiet Regio in Gippingen stellte er das Projekt vor, das zum Ziel hat, anhand der Schauplätze des jüdisch-christlichen Zusammenlebens einen Einblick in die spezielle Geschichte des Surbtals – und auch in einem Bereich der europäischen Kultur – zu vermitteln.

Das Projekt «Doppeltür» verdankt seinen Namen den charakteristischen Häusern, in denen einst Menschen jüdischen und christlichen Glaubens in Lengnau und Endingen unter einem Dach, aber hinter zwei verschiedenen Haustüren lebten.

Ausgangspunkt für das Projekt war der jüdische Kulturweg, der 2009 im Surbtal eröffnet wurde. Am Anfang des Projektes Doppeltür, so Lukas Keller, habe auch eine Kritik am Lengnauer Ortsmuseum gestanden. Dabei war moniert worden, dass der jüdische Hintergrund des Dorfes und des Surbtals im Museum ausgeklammert werde. In der Folge sei ein runder Tisch ins Leben gerufen worden, aus dem ein Projektteam hervorgegangen sei, das inzwischen intensiv gearbeitet habe.

12,5 Mio. für Besucherzentrum

«Das Projekt Doppeltür ist aber nicht ein jüdisches, sondern ein interkonfessionelles Projekt und ein Kulturprojekt von nationaler Bedeutung», betonte Keller. Die Vision des Vermittlungsprojektes gehe dahin, authentische Schauplätze zu zeigen und die Koexistenz zweier Religionen am Beispiel des Neben- und Miteinanders in den einstigen Judendörfern Endingen und Lengnau aufzuzeigen. Dabei sollen auch die Probleme dieses Zusammenlebens nicht verschwiegen werden. Als sehr wichtig erachtet würden zudem Anknüpfungspunkte zu Themen der Gegenwart.