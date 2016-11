Zeitzeugen erzählen, was passiert ist

Anfang Jahr begannen Meier und Gross mit den Recherchen. Bereits im Sommer begannen sie mit der Umsetzung des Buches. «Die kleinen Ereignisse sind meist die spannendsten», sagt Gross, der bereits einige Bücher publiziert hat.

Für Meier ist es das erste Buch. «Es fühlt sich gut an, ein Stück Geschichte für die Allgemeinheit zugänglich zu machen», so Meier. Er hat 14 Zeitzeugen für das Buch interviewt. Diese habe er im Dorf und der näheren Umgebung gefunden. Meier: «Eigentlich hätte man das Buch vor zehn Jahren machen sollen, dann hätten noch mehr Leute aus dieser Zeit gelebt.»

Währenddessen suchte Gross in verschiedensten Archiven nach historischen Aufzeichnungen. Seine Recherchen führten ihn auch in amerikanische und französische Archive – ein Hinweis auf die möglichen Bombenwerfer? Aber Gross schweigt und sagt nur: «Ich musste nicht dorthin reisen, heute gibt es alles online.»

Zweiter Bombenangriff am 19. Februar

So fielen am 16. Februar gesamthaft zehn Bomben auf die Grenzregion am Rhein, wovon vier auf Koblenzer Boden landeten. «Dabei explodierten nur zwei, die anderen beiden waren Blindgänger», erklärt Meier.

Jedoch befasst sich das Buch nicht nur mit den Bomben, die auf Koblenz fielen. Denn nur drei Tage später, am 19. Februar 1945, wurde auch das nahegelegene Full bombardiert. Auch hier wurde niemand verletzt und einer der Sprengsätze war ebenfalls ein Blindgänger.

Die meisten Bomben fielen damals auf das deutsche Waldshut: Das Ziel war der Bahnhof. «Dort sind auch Personen getötet worden», sagt Gross. Und Meier fügt an: «Es war extrem grosses Glück, dass niemand in der Schweiz verletzt wurde.» Gesamthaft solle das Buch eine Momentaufnahme aus den letzten Jahren des Krieges in Koblenz und nächster Umgebung liefern.