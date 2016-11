Eigene Alternative ausarbeiten

Eine weitere Mitarbeit in den Steuer- und Arbeitsgruppen zur «Schaffung der Kreisschule Aaretal» wäre deshalb «unehrlich und ineffizient». Die Schulführung der OSUA erachtet es als ihre Pflicht gegenüber den Schülern, gegenüber den Eltern der drei Verbandsgemeinden und auch gegenüber den Lehrpersonen, sich für ein starkes und auch in Zukunft alle Oberstufen umfassendes Oberstufenzentrum einzusetzen. Kommt hinzu, dass in Klingnau Pläne für einen Campus mit bis zu 600 Schülern existieren. Die Gemeinde ist daran, bis 2030 die Zonenplanänderung vorzunehmen. Auch aus diesem Grund kann Angst nicht verstehen, weshalb man die Bezirksschule nun in eine andere Gemeinde auslagern soll.

Der Austritt aus den Steuer- und Arbeitsgruppen sei mutig und auch bedauerlich, weil die OSUA nun keinen direkten Einfluss mehr nehmen könne, sagt Angst. Ihm ist es aber ein Anliegen, dass den Stimmbürgern an den Sommergmeinden Alternativlösungen unterbreitet werden. «Ich hätte mir gewünscht, dass in den Projektgruppen zwei Vorschläge ausgearbeitet werden, damit eine echte Auswahl besteht.» Nun will die OSUA selber an alternativen Lösungen arbeiten, um diese dann den Stimmbürgern vorzulegen.