Im Rahmen vom Sponsoren-Anlass zum Winzerfest stellte Kommunikationsleiter Daniel Kaiser das Programm für das Winzerfest 2016 vor. «Auch in diesem Jahr erwartet unsere Gäste ein tolles und attraktives Programm, welches für alle Sinne und Geschmäcker etwas Passendes dabei habe wird», so Kaiser. Das Winzerfest sorgt auch in diesem Jahr während dreier Tage für beste Unterhaltung und Döttingen verwandelt sich in einen grossen Festplatz mit Lunapark. 20 stimmungsvolle Beizli verwöhnen ihre Gäste kulinarisch und 9 Weinstände laden zum Degustieren von Döttinger und Aargauer Weinen ein. Der Startschuss zum dreitägigen Winzerfest fällt am Freitag, 30. September, um 19 Uhr.

Umzug mit 56 originellen Sujets

Erstmals findet ein grosses Feuerwerk statt, welches am ersten Abend um 20 Uhr auf dem Aaredamm entzündet wird. Anschliessend sind auf den beiden Showbühnen Altersheim und Salmen die Live-Konzerte von Luca Hänni und Liquidroots zu bewundern. Am Samstag, 1. Oktober, ab 9 Uhr startet neben dem Winzermarkt mit über 100 Ständen und Gauklern im Shine-Zelt auch die Kinderwelt mit Papa Moll Land aus Bad Zurzach. Drehorgelspieler sind auf dem ganzen Festgelände anzutreffen und neben diversen Aufführungen auf den beiden Showbühnen sorgen ab 19.45 Uhr die Live-Auftritte vom Spiel der Kantonspolizei Bern, Pascal Geiser, Pickheads sowie Hanery Amman für die musikalischen Highlights. Wiederum äusserst kreativ waren die Vereine und Sujetgestalter für den grossen Umzug, welcher am Sonntag um 14 Uhr mit 56 originellen und farbigen Sujets und 2000 Teilnehmern startet. Sitzplätze werden zum Preis von 5 Franken angeboten.