Der erste Wahlgang am 25. September hatte im Flecken für einigen Wirbel gesorgt. Nicht der Wahlgang an sich, sondern das Verhalten der FDP in dessen Vorfeld. Die einzige aktive Ortspartei hatte gegen die beiden parteilosen Kandidaten Lovey Wymann und Uwe Fiedermann opponiert, ihnen die notwendige Fachkenntnis für die Aufgabe abgesprochen und die Wähler aufgerufen, einen anderen Namen auf den Wahlzettel zu schreiben. Der Haken: Für die Gemeinderats-Ersatzwahl des zurücktretenden Vizeammanns Meinrad Moser hatten sich keine weiteren Kandidaten gemeldet. Auch der polternden FDP gelang es trotz intensiver Suche nicht, einen eigenen Anwärter ins Rennen zu schicken.

Resultate erster Wahlgang:

Name Stimmen Uwe Fiedermann 309 Lovey Wymann 227 Peter Moser 15 Martin Steinmann 12 Franz Nebel 10 Thierry Steullet 7 Roger Teuber 5 Absolutes Mehr: 348

Erneut kein FDP-Kandidat

Die Partei schaffte es auch nicht, für den nun anstehenden zweiten Wahlgang einen Kandidaten aus den eigenen Reihen zu finden. Dennoch darf sich die FDP, abgesehen vom zerschlagenen Geschirr, nun ein Stück weit als Siegerin fühlen. Erstens gelang es ihr, einen zweiten Wahlgang zu provozieren, da niemand das absolute Mehr erreichte. Zweitens hat sich nun doch ein Kandidat gemeldet, der der FDP wesentlich genehmer sein dürfte, selbst wenn er nicht ihr Parteibüchlein auf sich trägt: Es ist Peter Moser von der CVP (die az berichtete). Mit ihm erhalten Wymann und Fiedermann, die an ihrer Kandidatur festhalten, einen äussert ernst zu nehmenden Konkurrenten auf den frei werdenden Sitz. Konkret: Peter Moser gilt als Favorit auf die Nachfolge von Meinrad Moser.

«Ein doch ansehnlicher Teil der aktiven Wählerschaft konnte sich mit den offiziellen Kandidaten – aus welchen Gründen auch immer – nicht anfreunden», sagt Urs Ammann, Präsident der Finanzkommission und CVP-Kandidat der vergangenen Grossratswahlen. Ammann rechnet vor: Obwohl 966 stimmberechtigte Einwohner von Bad Zurzach an den Wahlen vom 25. September teilgenommen hatten, seien nur 802 Stimmen für die Gemeinderats-Ersatzwahlen in Betracht gefallen.

Wieso erst jetzt?

Peter Moser erhielt zwar bloss 15 Stimmen, dennoch wurde der Fachmann für Finanz- und Rechnungswesen vielfach auf eine Kandidatur für den zweiten Wahlgang angesprochen. Doch wieso trat er nicht bereits am 25. September an? «Mich beschäftigten die vielen Protest- und Nichtwähler, die sich in der Exekutive offensichtlich nicht richtig vertreten fühlen», sagt der 46-Jährige, «viele Gesprächspartner wünschten sich für den zweiten Wahlgang eine andere Ausgangslage.» Die zahlreichen Befürworter seiner Kandidatur liessen in ihm den Entschluss reifen, im zweiten Wahlgang als offizieller Kandidat anzutreten.