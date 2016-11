Im letzten Jahr kamen schweizweit so viele Buben und Mädchen zur Welt wie seit 23 Jahren nicht mehr. Diesen Baby-boom spürt auch das Asana Spital in Leuggern: Ende Oktober wurde dort das 600. Kind geboren. Bis Ende Jahr haben sich noch rund 100 Frauen zur Geburt angemeldet.

Damit ist das Spital auf dem besten Weg, den letztjährigen Rekord von 664 Geburten zu knacken. Dies nicht zuletzt dank deutschen Frauen: Über ein Viertel der Mütter kommen aus Süddeutschland.

Das Spital ist bei schwangeren Frauen in der Region beliebt. Man schätze den familiären und persönlichen Rahmen sowie die individuelle Betreuung, sagen viele. «Und das spricht sich dank Mundpropaganda auch ennet der Grenze rum», sagt Direktor René Huber.

Werbung mache das Spital in Deutschland nicht. Neben der Weiterempfehlung ehemaliger Patientinnen profitiert das Spital auch davon, dass eine der drei Beleghebammen des Spitals in Süddeutschland wohnt.

Schweizer Spital nicht zu teuer?

Doch wieso kommen diese Frauen überhaupt in die Schweiz, ist doch die medizinische Versorgung hier viel teurer?

Eine Vereinbarung zwischen den deutschen Krankenkassen und dem Asana Spital Leuggern regelt die Kostenverteilung: Die Versicherungen, die wie in der Schweiz die vollen Geburtskosten tragen, zahlen denselben Preis, wie sie auch in Deutschland entrichten würden – unter dem Strich zahlen sie also weniger als die Schweizer Krankenkassen.

«Dank dieser Vereinbarung bleiben unsere Tore auch für Schwangere aus Deutschland offen, die für uns zum Einzugsgebiet zählen», sagt Huber. Auch wenn das Spital durch diese Patientinnen weniger einnimmt: Das Modell zahlt sich für Leuggern aus. «Die rund 180 Frauen, die pro Jahr aus Deutschland zu uns kommen, leisten einen Beitrag an die Fixkosten, die wir so oder so haben», erklärt Huber.

Für den Erfolg des Spitals Leuggern ist nicht nur dessen überschaubare Grösse verantwortlich, sondern auch das System Beleghebamme: Die schwangere Frau kann eine der drei Hebammen als Geburtsbegleitung auswählen, die beim Leuggemer Spital unter Vertrag stehen.

So wird die Frau bei der Geburt nicht von einer unbekannten Hebamme begleitet, die gerade Dienst hat, sondern weiss bereits im Voraus, wer ihr während der Entbindung zur Seite steht. «Immer mehr Frauen legen Wert darauf, die Hebamme bereits vor der Geburt kennen zu lernen», stellt Huber fest.

Die werdenden Mütter könnten die angestellten Hebammen auch im Geburtsvorbereitungskurs des Spitals oder in der Akupunktur kennen lernen. «Das schafft Vertrauen, was gerade bei einer Geburt eine zentrale Bedeutung hat.»

Eine Hebamme auf drei Gebärsäle

Aber: Kommen das Personal und die Infrastruktur des Spitals mit den steigenden Geburtenzahlen nicht an ihre Grenzen? Ein Rechenbeispiel: 2015 kamen in Leuggern im Schnitt knapp zwei Babys pro Tag auf die Welt. Eine Hebamme hat jeweils Dienst.

Im Extremfall ist dies zu wenig: Muss eine gebärende Mutter in den Kaiserschnittsaal, während eine andere kurz vor der Niederkunft ist, braucht es eine zweite Hebamme. «Für solche Fälle haben wir das bezahlte Pikettsystem», sagt Huber. «Zeichnet sich eine solche Situation ab, kann innerhalb einer halben Stunde eine zweite Hebamme aufgeboten werden. So können wir Spitzenzeiten abdecken.»

Zudem erweiterte das Spital vor knapp einem Jahr die Infrastruktur mit einem dritten Gebärzimmer. «Sollten die Geburtenzahlen weiterhin ansteigen, dann müssen wir weiterschauen – und möglicherweise ausbauen», sagt Huber.