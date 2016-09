Im Rahmen vom Sponsoren-Anlass zum Winzerfest stellte Kommunikationsleiter Daniel Kaiser das Programm für das Winzerfest 2016 vor. «Auch in diesem Jahr erwartet unsere Gäste ein tolles und attraktives Programm, welches für alle Sinne und Geschmäcker etwas Passendes dabei habe wird», so Kaiser.

Das Winzerfest sorgt auch in diesem Jahr während dreier Tage für beste Unterhaltung und Döttingen verwandelt sich in einen grossen Festplatz mit Lunapark. 20 stimmungsvolle Beizli verwöhnen ihre Gäste kulinarisch und 9 Weinstände laden zum Degustieren von Döttinger und Aargauer Weinen ein. Der Startschuss zum dreitägigen Winzerfest fällt am Freitag, 30. September, um 19 Uhr.