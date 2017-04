Und die Gmeind setzte noch ein weiteres Ausrufezeichen. Es wurde ein Überweisungsantrag an den Gemeinderat gestellt und mehrheitlich angenommen. Der Gemeinderat muss nun prüfen, ob ein Wechsel der Gemeinde in den Kanton Zürich möglich ist. "Wir müssen jetzt schauen, was das im Detail bedeutet", sagt Baldinger. "Auf jeden Fall sind wir gezwungen, Abklärungen zu treffen."

An der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 18. April wird das Thema behandelt. Klar ist: "Wir werden Gespräche führen und schauen, was möglich und was realistisch ist", so Baldinger. Klar ist aber auch: Es wird ein längerer Prozess, der auch von zwei Kantonen abgesegnet werden müsste.