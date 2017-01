Der Klingnauer Stausee ist bei Mensch und Vogel gleichermassen beliebt. Jahr für Jahr spazieren, joggen oder fahren 100 000 Personen dem Ufer entlang; über 300 Vogelarten sind in diesem Gebiet schon gesichtet worden. Auch im Winter lassen sich auf und um den Klingnauer Stausee die unterschiedlichsten Vögel beobachten – für sie ein begehrtes Rückzugsgebiet in der kalten Jahreszeit.

Doch interessierte Besucher finden zurzeit neben einigen Infotafeln nur eine Aussichtsplattform vor. Zu wenig, finden die Verantwortlichen von Birdlife Aargau, dem grössten Naturschutzverband des Kantons. Gemeinsam mit Birdlife Schweiz und dem Kanton Aargau planen sie deshalb das erste ganzjährig betriebene Naturzentrum im Kanton Aargau, wo sich die Besucher über das Schutzgebiet informieren können.

Grösster Betrag von Privaten

Vergangenen Sommer stellten die Verantwortlichen das Projekt vor – und mit ihm den Zeitplan. Bis Ende Jahr, so die Idee, sollten die benötigten knapp 2 Millionen Franken organisiert sein. Doch nun zeigt sich: Die Geldsuche ist schwieriger als gedacht. Bereits im Sommer war den Initianten ein Beitrag aus dem Swisslosfonds, der sich auf maximal die Hälfte der Gesamtsumme beläuft, und erste Spenden zugesichert worden. Seither sind weitere 300 000 Franken an Beiträgen von den Gemeinden Böttstein, Klingnau, Döttingen, Koblenz, Mandach und Villigen sowie privaten Spendern zusammengekommen.

1,4 Millionen liegen aktuell für das Projekt bereit. Trotzdem fehlt unter dem Strich noch über eine halbe Million Franken. «Die Finanzierung steht noch nicht. Wir brauchen mehr Zeit als geplant», sagt Birdlife-Sprecherin Ann Walter. «Davon lassen wir uns aber nicht entmutigen.» Walter gibt sich zuversichtlich: «Die Stimmung ist grundsätzlich gut, das Interesse für das Naturzentrum gross.» Das zeige sich etwa bei den Standaktionen, die Birdlife-Mitglieder seit dem Herbst regelmässig sonntags am Stauseeufer durchführen. «Die Besucher lassen sich gerne von uns erklären, welche Vögel in diesem Gebiet überwintern.» Der mit 240 000 Franken grösste Teil der bislang eingegangenen Gelder machen denn auch die privaten Spenden aus. Die Hoffnungen bei der Suche nach Geldern ruhen nun hauptsächlich auf Stiftungen. Man sei aber auch offen für Partnerschaften mit Unternehmen, die im Gegenzug etwa Schulungsräume im Naturzentrum nutzen könnten, sagt Walter.

Am 25. März findet zudem ein Sponsorenlauf statt – oder genauer: ein «Junior-Birdrace». Dabei geht es nicht um die gelaufenen Kilometer, sondern um die Anzahl der gesichteten Vogelarten: Je mehr erspähte Vögel, desto mehr Gelder von den Sponsoren. Teilnehmen können Kinder jeden Alters – allein oder in Gruppen. Die Verantwortlichen beim Naturschutzverband erhoffen sich davon neben einem finanziellen Zustupf auch einen Werbeeffekt für ihr Projekt am Stausee.

Am Zeitplan ändert die harzige Suche nach Geldern vorerst nichts: Seit Anfang Jahr ist das Grundstück in unmittelbarer Nähe des Uferwegs im Besitz von Birdlife. Bis zu den Sommerferien soll das Baugesuch eingereicht, bis im August oder September 2018 das Naturzentrum eröffnet werden.