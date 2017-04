Letzten Sonntagvormittag in Wislikofen. Eine unangenehme Bise zieht durchs enge Tal, das durch die zwei lang gestreckten Hügel des Tafeljuras begrenzt wird. Unten im Dorf ist es beinahe menschenleer. Nur im Zentrum stehen einige Passanten und unterhalten sich. Wir hören rein. Diskutiert wird über das Thema, das die Leute derzeit in Wislikofen und in weiten Teilen des Zurzibiets momentan umtreibt.

Nun wird es also konkret: Am Donnerstag steht eine wegweisende Abstimmung für das Projekt Rheintal+ an. Erstmals bezieht das Volk zu einer mögliche Grossfusion Stellung. Es ist quasi der erste Belastungstest. In der Propstei in Wislikofen findet um 20 Uhr die Gemeindeversammlung statt. Nicht irgendeine, sondern eine ausserordentliche. Das Ausserordentliche daran: Es ist eine von zehn Veranstaltungen, die zwischen Rietheim im Westen des Zurzibieter Rheintals und Kaiserstuhl am östlichsten Ausgang des Bezirks zeitgleich durchgeführt werden. Auch in Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Fisibach, Mellikon, Rekingen, und Rümikon befindet sich nur das eine Geschäft auf der Traktandenliste.

Abgestimmt wird über ein ambitiöses Vorhaben. Zur Diskussion steht nicht ein Zusammenschluss. Dieser wäre im besten Falle in drei Jahren realisierbar. «Am Donnerstag wird einzig über den Kreditantrag für eine vertiefte Prüfung einer möglichen Fusion abgestimmt», sagt Projektleiter Peter Weber. Dennoch dürfte das Ergebnis wertvolle Aufschlüsse geben, wie die Bevölkerung dem Gedanken einer Ehe der Rheintal-Gemeinden grundsätzlich gegenüber steht.