Der Widerstand zeigt Wirkung: Der Kanton hat "aus verschiedenen Gründen" kein Interesse, im Schulhaus Blöleboden eine Asylunterkunft zu betreiben. Das schreibt der Stadtrat von Kaiserstuhl in den neusten Gemeindenachrichten. Ursprünglich hatte der Kantonale Sozialdienst Interesse gezeigt, 100 Asylbewerber im Schulhaus unterzubringen. Nach Widerstand in der Bevölkerung stand eine Unterkunft für zirka 40 Männer im Vordergrund. Doch dafür seien für den Kanton die Voraussetzungen nicht gegeben. Eine Asylunterkunft im Schulhaus Blöleboden sei deshalb keine "gangbare Lösung", schreibt der Stadtrat. Er wird diese Umnutzung deshalb nicht mehr weiterverfolgen.

Zwei Gründe sprachen für Asylunterkunft

Seit Sommer 2016 steht das Schulhaus Blöleboden in der mit 32 Hektaren flächmässig kleinsten Aargauer Gemeinde leer. Schon im Jahr zuvor hatte der Kanton Interesse bekundet, dort bis zu 100 Asylbewerber unterzubringen. Wegen der hohen Kosten war damals schon klar, dass für den Kanton nur eine Unterkunft in dieser Grössenordnung in Betracht kam. Auch der Stadtrat zeigte damals ein grosses Interesse an der Vermietung des leerstehenden Gebäudes. Erstens entgehen der Gemeinde jährliche Einnahmen in sechsstelliger Höhe. Stattdessen entstehen Heizkosten für die 400-Seelen-Gemeinde, die einen Steuerfuss von 120 Prozent aufweist. Zweitens wollte der Stadtrat mit einem 5-Jahres-Mietvertrag Zeit gewinnen für die Planung, das Schulareal in ein Wohngebiet umzonen zu lassen.