Im Mai noch befand sich der FC Klingnau im Jubel und Trubel, als mit dem Aargauer-Cupsieg das bisher schönste Kapitel der Klubgeschichte geschrieben wurde. Mit den aufkommenden Ungereimtheiten kehrte bei den Klingnauern Unruhe ein. «Radi führte das Team alleine durch die gesamte Vorrunde – ihm war vom Präsidenten und vom Sportchef die Unterstützung entzogen worden», beschuldigt Knoblauch die Klingnauer Chefetage.

Auf dem Platz gelang es Radi Schibli noch immer, positive Resultate zu liefern. Klingnau ist nach der Vorrunde in der Spitzengruppe der 2. Liga mit dabei und hat es in den eigenen Füssen, den Aufstieg in die 2. Liga inter zu vollbringen. Die Spuren von Radi Schibli bleiben – aber die Geschichte seines Abgangs wirft wohl einen nachhaltigen Schatten über den Klub.