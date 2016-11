Allerdings seien den Veranstaltern Grenzen gesetzt. «Man kann ja nicht bei jedem Fahrer einen Funktionär mitfahren lassen.» Montgomery selbst erlitt an der Tour de France 2001 einen Schädelbruch. «Unfälle hat es immer gegeben und wird es immer geben», sagt der Co-Kommentator von SRF.

Silvan Dillier war 2014 ebenfalls am Start. Allerdings im Feld der Profis. Der GP Gippingen ist das Heimrennen des BMC-Fahrers aus Schneisingen. «Der tödliche Unfall machte mich betroffen. Man kann das nicht verdrängen, aber man darf die Emotionen auch nicht zu nahe an sich heran lassen», sagt er. Im Profiradsport werde der Resultatdruck immer grösser, hat er festgestellt. Der 26-Jährige findet es wichtig, dass man den Konkurrenten und Mitmenschen mit Respekt begegnet, «auf dem Velo wie auch im normalen Leben».

Leo Erne, seit 1967 im OK der Radsporttage, 15 Jahre lang OK-Präsident und heute Ehrenpräsident, findet: Man dürfe bei aller Tragik aus einer Mücke keinen Elefanten machen und jetzt nicht übersteuern. «Der Radsport ist risikobehaftet. In der Regel gehen die Fahrer sorgsam miteinander um.» Erne spricht sogar von einem Ehrenkodex. «Das Verhalten ist eine Frage der Ethik, der persönlichen Einstellung. Der Strassenverkehr zeigt doch: Noch so viele Vorschriften, Warntafeln und Kontrollen können Raser nicht verhindern.»

Wo sieht Erne Möglichkeiten, die Sicherheit zu erhöhen? «Sorgfalt bei der Streckenwahl, ein durchdachtes Sicherheitskonzept. Es könnten auch Verhaltensnormen ausgearbeitet werden, welche die Fahrer vor jedem Start unterzeichnen.» René Huber sagt: «Als Veranstalter können wir die Strecke sichern, aber wir können den Rennverlauf nicht steuern. Jeder Teilnehmer trägt eine Eigenverantwortung für sein Handeln.»