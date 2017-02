"Der Verkaufserlös entsprach in etwa den Schätzungen zum Liquidationswert", sagt Possa. "So gesehen ist der Entscheid damals richtig gewesen", fügt Possa an. Man muss wissen: Es ist das Ziel eines jeden Konkursverwalters, einen möglichst hohen Preis für Material und Waren, die zu einer Konkursmasse gehören, herauszuholen. Denn mit diesen Geldern soll wiederum ein möglichst hoher Betrag der Gläubiger gestillt werden.

Bereits vor der Liquidation hatte Aeschlimann Teile des Inventars an den Mann bringen können. Die Maschinen und das Mobiliar, die am Freitag liegen blieben, wird er in den nächsten Wochen nach Möglichkeit veräussern. Diese Gelder werden ebenso wie die Beträge aus dem Debitoreninkasso, den Forderungen der H. Erne Metallbau AG an ihre Schuldner, in die Konkursmasse fliessen.

Obwohl die Auffanggesellschaft Schiffbruch erlitt, ist sie nach wie vor im Handelsregister eingetragen. Und nicht nur das: In ihrem Besitz befindet sich mittlerweile auch die ehemalige Firmenliegenschaft mit den zwei Parzellen. «Die J&W Verwaltungs AG hat die Liegenschaft zu den gleichen Bedingungen, zu den sie die Liegenschaft übernommen hat, der Erne Anlagenbau AG übertragen, mit dem Ziel, sie einer neuen Nutzung zuzuführen», sagte Werner Marti dem «Badener Tagblatt». Ein Interessent hat nun ein Auge auf die Liegenschaft geworfen. Seinen Namen wollte Marti noch nicht nennen. Er verriet aber, dass der Verkauf bereits im März besiegelt werden könnte.