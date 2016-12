14 Mitstreiter hatte Böttsteins Gemeindeammann Patrick Gosteli um sich geschart. Die Botschaft war klar: Der Vorsitzende der Steuergruppe «Schaffung der Kreisschule Aaretal» wollte Stärke und Einigkeit demonstrieren. Zu viel Kritik war in den letzten Wochen laut geworden am Vorhaben, drei Schulkreise zu einem Verband zusammenzuführen. Nachdem die Schulführung der Oberstufe Unteres Aaretal (Osua) die Mitarbeit am Projekt aus Protest gekündigt hatte, herrschte erst recht Erklärungsbedarf. Gemeinderäte, Schulleitungen und Schulpflegen der neun betroffenen Gemeinden waren also angetreten, um den lokalen Medien ihre Sicht der Dinge zu erklären. Nur die Osua fehlte am grossen Tisch.

Am Projekt wird festgehalten

Schnell wurde klar, dass am Projekt, den Arbeitsgruppen sowie am Fahrplan festgehalten wird. «Wir bedauern den Austritt der Osua-Schulleitung ausserordentlich», sagte Gosteli und kritisierte: «Mit ihrem Austritt verzichtet die Osua auf das Einbringen ihrer eigenen Interessen und Ideen.» Die Osua wiederum hatte kritisiert, mit ihren Anliegen kein Gehör zu finden, sie bezeichnete den Zeitplan des Projekts als «übersportlich» und ortete pädagogische Mängel. Konkret möchte die Osua alle drei Stufen von Bez über Sek bis Real unter einem Dach.

Das Projekt «Schaffung Kreisschule Aaretal» sieht einen neuen Bez-Standort in Kleindöttingen vor, jene in Leuggern und Klingnau müssten schliessen. Hintergrund der Verschieberei: Der Kanton verlangt künftig grössere Schulklassen. Für das Zurzibiet bedeutet dies, dass es künftig maximal drei statt vier Bezirksschulen geben wird. «Der neue Bez-Standort in Kleindöttingen war der gemeinsame Nenner der neun Gemeinden», sagte Gosteli. Die zurzeit in Kleindöttingen zur Schule gehenden Sek- und Realschüler würden mehrheitlich neu in Leuggern unterrichtet. Leuggern wäre somit neu ein SeReal-Standort. Klingnau bliebe ohne Bez noch Standort einer Sekundar- und Realschule.

Zurück zum Knatsch zwischen der Osua und dem Projekt «Schaffung Kreisschule Aaretal». Die Osua habe ihre Ideen durchaus einbringen können, «wir haben sogar eine Extrarunde gedreht», so Gosteli. Aber schliesslich fand die Osua für ihre Vorschläge keine Mehrheit. Auch die Kritik, dass die Politik die Schulbehörden anfangs übergangen habe, wollten die Anwesenden nicht gelten lassen: Man habe die Schulen sofort mit ins Boot geholt, nachdem man im Mai das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Wieso nicht schon früher? «Das Schulgesetz sagt, wenn ein Schulstandort die Auflagen nicht erfüllen könne, seien die Gemeinden, sprich die Politik, in der Pflicht», so Gosteli.

Ähnliche Versuche aus der Vergangenheit zeigten: Zu viele Köche verderben den Brei. «Nur schon die Tatsache, dass sich neun Gemeinden gefunden haben, ist ein grosser Wurf», sagte Leuggerns Ammann Stefan Widmer. «Und auch nachträglich würden wir kein anderes Vorgehen wählen», so Döttingens Ammann Peter Hirt, «ich verstehe nicht, weshalb sich die Osua querstellt.» Mehrfach wurde betont, dass man die beiden Vertreter der Osua gerne wieder an Bord hätte. Nur schon deshalb, damit man Zugriff auf die Zahlen der genannten Oberstufe hat. Das würde die Arbeit der Projektgruppen enorm erleichtern.

Regionale Lösung im Vordergrund

Einige Standort-Vertreter bestätigten, dass sie Verluste erleiden, Bez-Schüler verlieren, dass sogar ein Schulhaus in Leibstadt leer stehen wird. Doch folgte man den Vorstellungen der Osua, würden am Ende gar zwei Schulhäuser nicht genutzt. Der Grundtenor: Es geht nicht alleine um die Bedürfnisse einzelner Gemeinden und einzelner Schulen. Man muss eine Lösung finden für eine Region mit 18 000 Einwohnern. Gelingt dies nicht, laufe man Gefahr, vom Regierungsrat in Aarau fremdbestimmt zu werden. Denn die kantonalen Vorgaben mit Vergrösserung der Klassen und Reduktion der Bez-Standorte sind zu erfüllen.

Gosteli räumte ein, dass der Zeitplan sportlich sei. An den Sommergmeinden 2017 möchte man die Satzungen des neuen Schulverbands zur Abstimmung bringen. Auf das Schuljahr 2018/19 soll der Betrieb starten. Der Zeitplan ist aber nicht in Stein gemeisselt. «Wenn nötig, verschieben wir ihn nach hinten», sagte Böttsteins Ammann.

Als nicht realistisch erachtet er den Vorschlag der Osua, den Stimmbürgern zwei Vorschläge zu unterbreiten. Das würde zu chaotisch. Er fordert: «Eine Vorlage, zu der man Ja oder Nein sagen kann.» Schliesslich sei es das Ziel, möglichst alle der neun Gemeinden ins Boot zu holen. Gelingt dies nicht, könnte das Projekt wegen zu geringer Schülerzahlen an den Vorgaben des Kantons scheitern.