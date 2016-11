Was in Untersiggenthal für reichlich Diskussionen sorgte, ist den Lehrerinnen und Lehrern in Klingnau ohne weiteres gelungen: Erst in Aarau gegen die Sparmassnahmen im Bildungswesen demonstrieren und dann den Räbeliechtliumzug für die Kinder durchführen.

Nach dem Eindunkeln fanden sich am Dienstag auf dem Propsteihof über 200 Kinder mit selbstgeschnitzten Räben und Laternen ein. Unter Trommelwirbel wurde losmarschiert.

Stimmungsvoll leuchteten die «Liechtli» im Dunkeln und zogen die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Zurück im Schulhof, wurden bei Gesang und Musik nochmals die Kunstwerke der Kinder bestaunt. Vor dem Nach-Hause-Gehen erhielten die Kinder noch ein Zuckerbrötli und warmen Tee.