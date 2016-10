Angefangen hat alles 2012 mit Youtube-Videos über das Thaiboxen. Heute ist der Klingnauer Philipp Häfeli K1-Weltmeister. «Das ist Kickboxen mit Knien», erklärt der 22-Jährige. Der junge Sportler wirkt besonnen und ruhig. Doch unter dem weiten Pullover blitzen seine stahlharten Muskelpakete hervor. Vor wenigen Wochen holte sich der gelernte Polymechaniker den Weltmeistertitel an der Casino Thai Fight Night in der Badener Sporthalle Aue.

Bereits im Dezember steht der nächste grosse Kampf in Deutschland an. «Dort kämpfe ich vor rund 5000 Zuschauern», sagt Häfeli. Gewinnt er, kommt er seinem Ziel näher: Er will vom Thaiboxen leben und in Japan kämpfen. Bislang arbeitet der Klingnauer nämlich 100 Prozent neben dem Training. Sechs Mal in der Woche geht er dafür ins Ponsagon Gym in Baden. «Unter der Woche arbeite, trainiere und schlafe ich eigentlich nur», sagt Häfeli mit einem Lächeln im Gesicht. Das sei anstrengend, doch er wolle es so. Nur sonntags nimmt er sich einen Tag frei. Viel Zeit für anderes bleibt nicht: Eine Freundin habe er im Moment nicht, denn diese müsste schon so beschäftigt sein wie er. Die meisten Freunde trainieren auch, denn: «Einige haben wegen mir angefangen zu trainieren.» Auch seinen Bruder habe er mit dem Thaibox-Virus infiziert.