Alzheimer-Risiko sinkt massiv

Die Mineralquelle Bad Zurzach AG konzentriert sich seit längerem auf die Abfüllung von Schorlen, Nektaren und Fruchtsäften. «Doch das Original Zurzacher Mineralwasser könnte schon bald einen Aufschwung erleben», hofft Brunner. Grund sind die Ergebnisse aus den wissenschaftlichen Studien. Im Labor und bei Tierversuchen vermindert Lithium die Bildung von Amyloid-Ablagerungen, die für Alzheimer verantwortlich gemacht werden. Bei Patienten mit bipolarer Störung, die mit Lithium behandelt worden sind, sinkt laut einer Studie das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um das Zehnfache. Auch unterstützt das Alkalimetall die Bildung der Myelin-Schicht in den Nervenzellen, was bei Parkinson und multipler Sklerose hilft. Eine der Studien erzielte bereits mit einer Dosierung von täglich 0,3 mg positive Ergebnisse. Bei Patienten mit Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium hingegen brachte Lithium keine Besserung.

«Vom hohen Lithiumgehalt in unserem Mineralwasser erhoffen wir uns einen Wettbewerbs- und Marketingvorteil», sagt Brunner. Bereits hat der 53-jährige Geschäftsführer jemanden darauf angesetzt, die Artikel aus den Fachzeitschriften zu sammeln und daraus ein Factsheet zu erstellen. Weiter prüfe man ein Konzept für spezielle Absatzkanäle, «zum Beispiel einen Direktversand», sagt Brunner. Auch Alters- oder Pflegeheime könnten potenzielle Kunden sein.

Interesse stark angewachsen

Auch wenn Brunner sagt, «Mineralwasser dient in erster Linie der Flüssigkeitszufuhr», haben die Erkenntnisse der letzten Monate Schwung in die Sache gebracht: Das Interesse der Konsumenten ist seit einigen Monaten spürbar angewachsen. «Im vergangenen Herbst hat es damit angefangen, mittlerweile ist der Effekt signifikant», sagt Brunner. «Allerdings dürfen wir den Nutzen des hohen Lithiumgehalts auf den Flaschen nicht ausloben.» Sprich: Das Lebensmittelgesetz verbietet es, Werbeversprechen wie «Hilft gegen Alzheimer» auf die Etiketten zu drucken. Auch besteht für die Hersteller keine Pflicht, den Lithiumgehalt ihres Mineralwassers anzugeben. Ebenso ist das Anreichern mit Lithium oder anderen Mineralien nicht erlaubt. «Das Mineralwasser muss unbehandelt und rein direkt ab der Quelle in die Flaschen abgefüllt werden», sagt Brunner. Dennoch hat die Mineralquelle Zurzach AG auf ihrer Homepage reagiert: Auf der Startseite prangt neben einer Falsche das Logo «Lithium-Gehalt 1,3 mg pro Liter».

Im Jahr 1955 begann die Zurzacher Thermalquelle zu sprudeln. Gut möglich, dass sich 62 Jahre später ein neuer Nutzen offenbart. Auch das Thermalbad Zurzach hat das Alkalimetall entdeckt: Lithiumanwendungen wirken positiv auf die Psyche und die Lithiumbäder werden gerne als «Gute Laune Bäder» bezeichnet, steht in einer Pressemitteilung.