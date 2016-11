«Ad multos annos» steht im Protokollbuch von 1901 zur Gründung des Männerchors «Alpenrösli» Baldingen am Schluss des Vorworts. Die in Latein notierte Hoffnung «Auf viele Jahre» hat sich bis heuer in der stolzen Zahl von 115 Jahren erfüllt.

Wenn künftig auch die Hoffnung auf Sängernachwuchs in Erfüllung geht, so wird es noch gar so manches Jubiläum zu feiern geben. Und solches ist, nicht nur aus Sicht des Chores, sondern ganz besonders auch aus jener der Zuhörer, sehr zu wünschen.

Unter dem Motto «Appenzell grüsst Studenland» wurden am Wochenende die 115 Jahre mit – natürlich – viel Gesang, aber obendrein auch mit Jodel, Hackbrett, Geige und Bass bejubelt.

Am Samstagabend platzte die Mehrzweckhalle Böbikon schier aus allen Nähten und gestern Nachmittag blieben nur wenige Stühle leer. Martha Binder aus Baldingen und Rösly Jetzer aus Böbikon hatten in stundenlanger Handarbeit aus Actimel-Fläschli stramme Mini-Sänger als Tischdekoration geschaffen.

Vor, zwischen und nach dem Hörgenuss liessen Schinken, Schüblig und Härdöpfelsalat, ein reichbestücktes Kuchenbüffet, Getränke mit und ohne Prozente auch Kehlen und Mägen auf ihre Rechnung kommen.

Zum Schwärmen schön

Deko, Speis und Trank in Ehren – im Mittelpunkt standen die 17 Sänger, ihr Dirigent Eric Maier und ihr musikalischer Begleiter am E-Piano, Hanspeter Gehrig. Die Tenöre und Bässe sind zwischen 50 und 85 Jahre alt, sind seit zwischen 11 und 64 Jahren Aktivmitglieder und ihr Gesang ist zeitlos mitreissend. Ganz besonders, wenn ein Programm so erquicklich ist, wie dieses zum Jubiläum.

Wer bei Liedern wie «S’Guggerzytli» oder «La petite Gilberte de Courgenay» nicht ins Schwärmen oder gar Träumen kommt – in dessen Brust schlägt kein wahrhaft eidgenössisches Herz. Und wenn Chormitglied Karl Albiez den Text von «Le ranz des vaches» extra in «Euse Männerchor vom Studenland» umgedichtet hat und nun 17-stimmig «Liauba, liauba» mit vollem Klang ertönte, da wollte man doch glatt mitsingen.

Tatsächlich hat Dirigent Maier – als der Chor dieses Lied als vierte Dreingabe wiederholte – das Publikum zum Mitsingen aufgefordert.

Problemlos konnten die jungen und älteren Zuhörer der Aufforderung «Dini Seel ä chli bambälä la» Folge leisten und der Feststellung «All’s was bruuchsch uf dr Wält» lächelnd beipflichten. Dies nicht zuletzt, weil der Kirchenmännerchor bei diesen zwei hinreissenden Liedern von den beiden Jodlerinnen Vreni Frei (Rekingen) und Anita Laube (Wislikofen) wunderbar ergänzt wurde.

Die Gäste vom Säntis

So wie auch drei Gäste aus dem Appenzell, respektive dem Toggenburg, das Konzert der Studenländer zusätzlich bereicherten. Auf einer Vereinsreise hatte der Chor die Mitglieder der Streichmusik «Rondo om de Säntis» kennen gelernt gehabt und zum Jubiläum ins Zurzibiet eingeladen.

Hackbrettspieler Werner Alder aus Urnäsch, Geigerin Maya Stieger aus Herisau und Bassist Peter Looser aus Wildhaus begeisterten nicht nur durch ihre Musik und ihre Jodeleinlagen, sondern auch durch ihre Original-Trachten.

Maya Stieger in einer Ausserrhoder Festtagstracht, erläuterte genau den Unterschied zwischen Werner Alders rotem Trachten-Chutteli und dem ebenfalls roten von Peter Looser: Unverkennbar ist er am Rücken zu sehen – ist da auf dem einen doch der Säntis, auf dem anderen hingegen sind die Churfirsten aufgestickt.

In quöllfrischem Appenzöller-Dialekt sorgte Alder zwischen den beglückenden musikalischen Darbietungen mit Witzen obendrein für herzhaftes Lachen.