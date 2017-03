Der Grosse Rat dürfte die Richtplan-Änderung absegnen. In der Vernehmlassung zeigten sich CVP, FDP, SVP sowie EDU einverstanden. SP und Grüne lehnten das Vorhaben dagegen ab. Die linken Parteien monierten die mässige Kiesqualität und dass das Landwirtschaftsland für die Zeit des Kiesabbaus nicht genutzt werden kann. Der etappenweise Abbau wird 5 bis 7 Hektaren in Beschlag nehmen. Die SP fordert zudem, das Ab­baugebiet müsse nach archäologischen Bodenschätzen gesichtet und nach der Rekultivierung ökologisch nicht nur rekultiviert, sondern aufgewertet werden.

Die Gemeinde Koblenz und der Regionalplanungsverband Zurzibiet meldeten wenige Vorbehalte an. Solche sah zwar auch das Bundesamt für Raumentwicklung, es befürwortete aber auch das Projekt.

Wichtiges Projekt für regionalen Baulöwen

Für das Bauunternehmen Birchmeier, das rund 350 Mitarbeitende beschäftigt, ist das Projekt von grosser Bedeutung. Das Unternehmen würde an Unabhängigkeit gewinnen. 70 Prozent vom Kies – 70'000 Kubikmeter jährlich – will es selbst nutzen. Für den Verkauf hat die Birchmeier Gruppe das Tochterunternehmen Kies + Beton AG Zurzibiet gegründet. Und bereits im Oktober hat die Firma in Döttingen ein mobiles Kies- und Betonwerk in Betrieb genommen. Es soll später ins Klingnauer Abbaugebiet gezügelt werden, das im Osten an der Grenze zu Koblenz liegt.

Der Spatenstich im Hard-Härdli ist für Frühling 2020 geplant, die Einweihung des Werks 2025. Der nächste wichtige Schritt ist die Zustimmung der Gemeindeversammlung zur nötigen Änderung der Bau- und Nutzungsordnung. Das Klingnauer Werk steht in Konkurrenz zu einem Projekt des Grosskonzerns Holcim Lafarge. Dieser besitzt ein Kies- und Betonwerk in Kleindöttingen, das Ende 2021 geschlossen wird und danach ins Gebiet Rodig im Ortsteil Böttstein umgesiedelt werden soll.