«Tue Gutes und rede darüber», lautet eine Redewendung in der Kommunikationsbranche. Mit Blick auf die Gemeinde Klingnau liesse sich in abgewandelter Form sagen: Baue Kies ab und rede darüber. Dies taten am Dienstag der Gemeinderat und die Firma Birchmeier, als sie die Medien informierten.

Seit einem Jahr ist bekannt, dass die Döttinger Birchmeier Gruppe im Gebiet Hard-Härdli an der Grenze zu Koblenz Kies abbauen will. Trotz viel Skepsis sagten die Ortsbürger am 2. September 2015 Ja zum Vorhaben. «Der Kiesabbau ist für Klingnau ein grosses und einmaliges Projekt», betonte Ammann Oliver Brun am Dienstag, «der Gemeinderat und die Ortsbürger stehen geschlossen dahinter.» Ganz so klar war das Verdikt vor einem Jahr allerdings nicht. Die Ortsbürger genehmigten den Vertrag zum Kiesabbau mit 82:56-Stimmen.