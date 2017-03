Eine wichtige Voraussetzung dafür ist eine Anpassung des kantonalen Richtplans. Diese muss das Aargauer Parlament absegnen. Nun hat die Aargauer Regierung in ihrer Botschaft an das Parlament beantragt, der Richtplan-Änderung zuzustimmen. Das Projekt seit weitgehend abgestimmt und raumplanerisch zweckmässig. "Es bestehen keine räumlichkeiten Konflikte, die dem Vorhaben im Grundsatz entgegenstehen", hält der Regierungsrat fest. Der Grosse Rat wird an einer seiner nächsten Sitzungen darüber befinden. Den Antrag dazu hatte die Gemeinde Klingnau gestellt.

Der Abbau soll im nördlichen Teil der Geländekammer Hard-Härdli (Parzelle 173) starten. Dort ist auch ein Kies- und Betonwerk geplant. Die Richtplan-Änderung sieht deshalb vor, diesen Bereich als Materialabbaugebiet von kantonaler Bedeutung festzusetzen. Der südliche Bereich soll als "Vorientierung" festgelegt werden.