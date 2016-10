Nur: Selbst falls weitere unternehmerische Fehlleistungen ans Tageslicht kommen sollten, lässt sich der drohende Schaden für Leuggern nicht mehr abwenden. Wie gross der finanzielle Schaden sein wird, lässt sich momentan noch nicht abschätzen. Auf Rechnereien will sich Stefan Widmer nicht einlassen. Dass die Gemeinde aber Steuerausfälle zu verkraften hat, steht ausser Frage. Grund, in Hektik zu verfallen, sei aber nicht angebracht, betont Widmer. Doch: Jeder fehlende Steuerfranken schmerze selbstverständlich. «Wir sind in Leuggern schliesslich nicht auf Rosen gebettet.» Die Gemeinde kämpft regelmässig mit einem ausgeglichenen Budget. Der Steuerfuss liegt gegenwärtig bei 117 Prozent.

Budget wird nicht mehr angetastet

Auf die kommende Rechnung hat der Konkurs der H. Erne Metallbau AG indessen keinen Einfluss. Das Budget für das Jahr 2017 sei geschnürt und werde nicht mehr angetastet, sagt Stefan Widmer. Für das Standortmarketing kommt das Ende des Unternehmens zu einem ungünstigen Zeitpunkt. In einem vor kurzem veröffentlichen Rating in der «Weltwoche», das die Attraktivität von Gemeinden unter die Lupe nahm, schnitt Leuggern von den bewerteten Gemeinden im Bezirk Zurzach am schlechtesten ab.