Liegenschaft vor Konkurs verkauft

Drei Mitarbeiter des Konkursamtes machten sich am Donnerstag am Firmensitz am Steiächerweg in Leuggern ein Bild vom Inventar.

Gemäss Handelsregister-Eintrag wurde die Auffanggsellschaft unter dem Namen Erne Anlagenbau AG bereits am Freitag, 23. September, eingetragen. Das Aktienkapital beträgt 100'000 Franken. Nebst Andreas Lütschg waltet noch Martin Niederberger (Zufikon) als Verwaltungsrat.

Die Eigentümer der neu gegründeten Erne Metallbau AG hätten das gesamte Inventar der konkursiten H. Erne Metallbau AG kaufen wollen. Dazu gehören das Geschäftsinventar sowie Fahrzeuge. Nicht aber die Liegenschaft am Steiächerweg. Fuhrer bestätigt, dass diese verkauft worden ist. Laut einer vertraulichen Quelle der az ging der Verkauf am Freitag, 23. September, über die Bühne. Das Kapital stellt laut Lütschg die Fäh Maschinen- und Anlagenbau AG aus Glarus, die ihm sowie seinem Bruder gehört.

Emotionale Szenen

Lütschg hatte 20 bis 25 Mitarbeitern der H. Erne Metallbau eine Anstellung bei der Auffanggesellschaft in Aussicht gestellt. Als sich diese Hoffnung am Donnerstag zerschlug, kam es zu emotionalen Szenen. Lütschg musste sich offenbar einiges anhören.

Heute Freitag ist der Konkurs im Schweizerischen Amtsblatt publiziert worden. Erste Gläubiger haben sich bereits beim Konkursamt gemeldet, um ihre Forderungen einzureichen.