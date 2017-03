Die Reaktionen in den letzten Tagen waren heftig: Der verhängte Lohnabzug für die Lehrkräfte in Döttingen durch die zuständige Schulpflege wirft sowohl im Ort sowie online hohe Wellen. Befürworter und Gegner liefern sich harte Wortgefechte. «Finde ich absolut richtig, ich kann bei meinem Job auch nicht fernbleiben», lautet der Tenor einerseits. «Die Schulpflege, so wie sie bei uns aufgestellt ist gehört in eine Bananenrepublik», verschafft sich ein Kritiker der Gegenseite Luft.

Hintergrund des entbrannten Streits ist die Teilnahme von Lehrerinnen und Lehrern an der Demonstration vom vergangenen 8. November in Aarau gegen den geplanten Bildungsabbau der Regierung. Über 8000 Staatsangestellte gingen damals auf die Strasse. Unter den Demonstranten befanden sich auch 16 Lehrpersonen aus Döttingen.

Für die Abwesenheit während der Unterrichtszeit haben die Lehrkräfte von der Schulpflege im Anschluss eine unliebsame Quittung präsentiert erhalten. Die betroffenen Lehrer wurden mit einem Lohnabzug von 200 Franken sanktioniert. Nicht weil sie an der Demonstration mitgewirkt haben, wie Schulpflegepräsidentin Claudia Simon in der «Schweiz am Wochenende» ausdrücklich festhält. Man habe im Gegenteil eine Teilnahme sogar begrüsst. Es sei aber von Anfang an klar kommuniziert worden, dass die ausgefallene Unterrichtszeit kompensiert werden müsse, so Simon. Das sei nicht erfolgt. Einen möglichen Termin in der Adventszeit, um die Zeit nachzuholen, habe man ungenutzt verstreichen lassen.