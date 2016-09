«Wir haben uns auf diesen Abend gefreut», sagte Gemeindeammann André Zoppi bei der Vorstellung der Projekte. «Es ist stets ein grosser Moment, ein Siegerprojekt präsentieren zu dürfen.» Er stellte aber auch fest: «Das Dorf wächst. Und damit entsteht ein grosser Bedarf an Schulraum.» Gemäss Planungsbericht der Gemeinde wird bis zum Schuljahr 2022/2023 ein Anstieg der Schülerzahl von 473 auf 600 Schülerinnen und Schüler erwartet. Die Zahl der Abteilungen wird von heute 27 auf 31 steigen. Gemäss Schulraumplanung entsteht somit ein Bedarf für vier Primarschul- und zwei Kindergartenabteilungen sowie für eine Zweifach-Sporthalle. Aufgrund von Machbarkeitsstudien wurde beschlossen, dass die neuen Schulbauten bei der Schulanlage Weissenstein erstellt werden sollen. André Zoppi: «Die Entwicklung zeigt, dass das der richtige Ort und ein Neubau auf der grünen Wiese die richtige Lösung ist.»

Überzeugender Vorschlag

Nachdem die Gemeindeversammlung die nötigen Kredite bewilligt hatte, ist ein Studienauftrag durchgeführt worden, zu dem acht Architektenteams eingeladen wurden. Nach einer ersten Runde, bei der zwei Vorschläge zur Weiterbearbeitung empfohlen wurden, steht jetzt der Sieger fest: Das Rennen machte der Vorschlag des Büros Ernst Niklaus Fausch Architekten (Zürich). Die Jury, die von Daniel Zehnder präsidiert wurde, kommt in ihrem Bericht zum Schluss, dass dieses Projekt die «architektonischen, städtebaulichen und konstruktiven Kriterien sehr gut erfüllt» und dass es in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der günstigste Vorschlag ist. (Wettbewerbsvorgabe war ein Kostenrahmen von 23,1 Millionen Franken.)

Das Siegerprojekt sieht eine Aufteilung von Schulhaus und Sporthalle in zwei unabhängige, zweigeschossige Baukörper vor, die in jenen Bereich der Anlage Weissenstein zu stehen kommen, der vom Halden- und vom Tannenweg umschlossen wird. «Damit», so Jurymitglied Christian Stahel, «wird eine schlüssige Situation geschaffen. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Nachbarschaft geschont wird. Das Projekt setzt gewissermassen den letzten Stein im Weissenstein.»

Im Erdgeschoss des geplanten Schulhauses finden, neben den beiden Kindergartenabteilungen, Räume für die Lehrpersonen, die Schulverwaltung und die Schulsozialarbeit sowie ein Konferenzraum und eine Aula Platz. Im Obergeschoss sind an den Kopfenden Werkräume und Fachzimmer und dazwischen die vier Klassenzimmer vorgesehen. Der zentrale Erschliessungsbereich erhält über einen Oblichtaufsatz Tageslicht. Der Haupteingang öffnet sich zum Pausenplatz hin.

Die Sporthalle wird um ein Geschoss abgesenkt. Damit weist sie über Terrain die gleiche Höhe auf wie die übrigen Baukörper der Gesamtanlage. Die laterale Anordnung des dreigeschossigen Serviceteils gewährleistet eine gute Zugänglichkeit bei jeder Unterteilung der Halle.

Das Fazit von Zehnder: «Wir sind überzeugt, dass wir das beste Projekt gewählt haben und zudem ein Projekt, das auch bezahlt werden kann.»