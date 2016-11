Dies, nachdem die Modernisierung der alten Wehranlage nach jahrelangem Hin und Her auf Messers Schneide stand. Die Konzession für das alte Wehr lief im Jahr 2007 ab und ein Gesuch um Erneuerung wurde vom Kanton abgelehnt.

Das Stauwehr erfülle nicht mehr die Hochwasserschutz-Bestimmungen des Kantons. Später verlangte dieser den Abriss des Wehrs. Wiederum setzte sich der Ortsbildschutz zur Wehr. Unter anderem brachten Bund, Kanton, Gemeinde, Private, eine Interessengemeinschaft sowie der Heimatschutz ihre Anliegen ein.

Am Ende klappte es doch noch. «Wir dürfen stolz sein, dass man alle Beteiligten zufrieden stimmen konnte», sagte Regierungsrat Stephan Attiger an der Einweihungsfeier. Er war es auch, der den Schalter in der Kabine betätigte und damit den Startschuss für das Wasserkraftwerk gab.

Dieses soll die Mühle und 10 bis 15 Haushalte mit Strom versorgen. Die Gesamtkosten für die Anlage betragen rund 850 000 Franken. (jok)