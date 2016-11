Dieser Moment ist den Klingnauer-Sportfans noch in guter Erinnerung:Der regionale Dorfklub stemmt die Trophäe des Aargauer Cups auf der Wilmatten in Lenzburg in die Höhe.

Mittendrin ist auch Radi Schibli - die Aargauer Trainerlegende, die zusammen mit Ottmar Hitzfeld vor 31 Jahren den Schweizer Cup mit dem FC Aarau gewann.

Doch die Liebesbeziehung scheint in den vergangenen Monaten in die Brüche gegangen zu sein. Der FC Klingnau sagt gegenüber der «Botschaft», dass man sich von Schibli getrennt hat - im gegenseitigen Einvernehmen.