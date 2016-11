Hermann Märki war bereits 1997 Klingnauer OK-Präsident. Er war es auch, der nach Rücksprache mit dem Gemeinderat die Bewerbung eingereicht hat. "Ich kam auf die Idee, nachdem ich festgestellt habe, dass andere Gemeinden sich auch schon um eine erneute Austragung beworben haben", sagt er. Auf Anfrage habe ihn man ihn beim SRF dazu ermutigt.

Wer Klingnau an den Jassevents vertreten wird, muss an einem Qualifikationsturnier ermittelt werden. Anders als 1997 können diesmal, gemäss Vorgaben des SRF, nur Personen mit Wohnsitz Klingnau teilnehmen. Unter den vier Personen, die am "Donnschtig-Jass" in Klingnau antreten würden, müssen ein Kind sowie zumindest eine Frau sein.

Zweite Chance

Hat Klingnau im Aargauer Duell das Nachsehen, erhält es möglicherweise eine zweite Chance: Die besten Verlierer-Gemeinden jassen nämlich in der letzten Sendung des Sommers, am 17. August 2017, im Kanton Thurgau um die Austragung der ersten Sendung 2018, die am 5. Juli stattfindet.

Der "Donnschtig-Jass" ist die erfolgreichste und beliebteste Sommersendung des Schweizer Fernsehens. Einen grossen Beitrag daran hat der bekannte Moderator Roman Kilchsperger, der Showblock sowie der Gastauftritt eines Prominenten. Am Fernseher verfolgen jeweils rund 500'000 Zuschauer die Sendung, in der jeweils auch ein Ortsporträt der teilnehmenden Gemeinden ausgestrahlt wird. Die Zuschauerzahlen am Eventort liegen zwischen 2000 und 4500.