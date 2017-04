70 Prozent des Kieses will es für den Eigenbedarf nutzen. Damit steht sie in Konkurrenz zur Holcim, die in Kleindöttingen ein Kies- und Betonwerk betreibt. Dieses muss sie zwar aufgeben. Allerdings will der Konzern im Gebiet Rodig in Böttstein ein solches Werk erstellen. Das Baugesucht hat Holcim im Herbst 2016 eingereicht.

Nach dem Ja des Aargauer Parlaments ist für den Kiesabbau auch ein Ja der Klingnauer Einwohnergemeindeversammlung zur Änderung der Bau-und Nutzungsordnung nötig. Die Aargauer Regierung hatte bereits grünes Licht für die Richtplan-Änderung gegeben.