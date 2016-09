«Ich hätte die Creme besser zu Hause schon einmal gekostet. Der komische Geschmack warf mich total aus der Bahn», sagte Grubert letzte Woche mit verzerrtem Gesicht bei einem Gespräch in ihrer Manufaktur in Bad Zurzach. «Jetzt kann ich darüber lachen.»

Nacheinander stiegen während der Show alle fünf Investoren aus. Kosmetikexpertin Judith Walker nannte die fehlende Zertifizierung der Produkte «eine Fahrlässigkeit». Auch die deutsche Presse stellte Grubert nach der TV-Ausstrahlung am Dienstag deswegen an den Pranger.

Grubert relativierte diesen Fakt gestern Morgen auf ihrer Facebook-Seite: «Jedes in der EU verkaufte Kosmetikprodukt muss von einem unabhängigen Labor getestet und als unbedenklich eingestuft werden. Die Deocremes haben diese Sicherheitsbewertung erhalten.»

Teilnahme wegen Wette

Gegenüber der az fügte sie an, dass sie von 20 000 verkauften Deocremes letztes Jahr nur vier negative Rückmeldungen erhalten habe. Weiter sei sie nicht enttäuscht wegen der deutlichen Abfuhr. Grubert: «Für mich ist keine Welt zusammengebrochen. Im Gegenteil – der Auftritt war eine positive Erfahrung.»

Entstanden sei ihre Teilnahme als Wette unter Freunden im Sommer 2015, so Grubert. Es folgten ein langer Bewerbungsprozess und schliesslich die Aufzeichnung in Köln. Ihre Passion für Naturkosmetik entdeckte sie bereits als Teenager.

2008 ist die studierte Juristin in die Schweiz gekommen und eröffnete vor drei Jahren in Bad Zurzach eine Werkstatt und einen Onlineshop für ihre selbst gemachten Cremes. Sie wolle ihre Kunden nicht nur auf der biologischen Ebene abholen, sondern auch emotional mit ästhetischen Verpackungen ansprechen, sagte Grubert.

Shop in Berlin

Im letzten Jahr zerbrach sie sich lange den Kopf darüber, wie es mit Pony Hütchen weitergehen soll. Sie haderte mit dem Gedanken, ihr Unternehmen zu professionalisieren und dadurch die Kontrolle über ihr Werk zu verlieren. 2015 generierte die junge Firma 150 000 Euro Umsatz, 80% davon online in Deutschland und Österreich.

Die Zukunft sieht gut aus: Heute beschäftigt Pony Hütchen in Bad Zurzach zwei Angestellte und der Online-Auftritt wurde komplett erneuert. Die Umsätze würden dieses Jahr auch ohne den erfolgreichen Deal in der TV-Show steigen, sagte Grubert. «Verschiedene Ketten in Deutschland nehmen meine Deocreme in ihr Sortiment auf und im Oktober eröffnen wir einen Shop in Berlin.»