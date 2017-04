Viele Autofahrer aus der Region waren sich der Gefahr bewusst: An der Kreuzung der Umfahrungsstrasse J5, wo ein Abzweiger in Richtung Döttingen Zentrum führt, haben zwei Ampeln überlappende Gelb-Phasen. Wenn ein Autofahrer, der auf der Umfahrungsstrasse von Klingnau her kommt, bei Gelb nicht mehr bremsen kann, sind brenzlige Situationen möglich. Erst recht, wenn ein anderer Lenker, der vom Usserdorf auf dieselbe Fahrbahn einmünden will, schon bei Gelb losfährt.

In der Vergangenheit kam es hier zu diversen Unfällen. So ärgern sich einige az-Leser nach der letzten Kollision vom Dienstag über die Situation an der «Crash-Kreuzung», wie diese auch schon genannt wurde. «Niemand versteht es, warum es bis heute nicht möglich war, die Gelb-Phasen umzuschalten», schreibt Rheinhold Birgmann in einem Online-Kommentar. «Es gäbe erheblich weniger Unfälle.» Und Jacqueline Spahni-Brusa meint: «Ich bin immer mega vorsichtig an diesem Rotlicht. Es wäre gut, wenn man die Ampeln anders einstellen würde.» Und Karin Brisacher berichtet: «Ich habe auch schon mehrmals Glück gehabt, als ich vom Dorf Richtung Würenlingen fuhr, ein Lastwagen auf der Umfahrungsstrasse das Rotlicht übersah und voll durchdonnerte.

Ebenfalls am Dienstag hat der Kanton die Lichtsignalanlage angepasst. Überschneidende Gelb-Phasen gibt es nun nicht mehr.Das zeigt ein Augenschein vor Ort. Wie kam es dazu? Und gibt es weitere Kreuzungen im Kanton Aargau mit überlappenden Gelb-Phasen? Das wollte die az vom zuständigen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) am Donnerstag wissen. Der zuständige Mediensprecher stellte eine Antwort in Aussicht.