Der Deutsch-Zusatz-Unterricht sei – wie vieles, das der Schule als teuer angelastet werde – nicht von der Schule erfunden worden, betonte er. Selbst wenn man die Schulbildung aufs Lesen, Schreiben und Rechnen reduzieren wolle, erfordere zumindest das Lesen und Schreiben die Kenntnis der Sprache.

«Wenn man die Sparmassnahmen anschaut und die steigenden Schülerzahlen», so Franco Corsiglia, «erscheint es seltsam, dass bei mehr Kindern weniger Lehrpersonen nötig sein sollen». Und er ergänzt: «Man will zudem, dass die Schule auch erzieht und betreut. Da kann man sich schon die Frage stellen, weshalb die Schule teurer wird.»

Folge: teure Therapien

«Wir sparen, koste es, was es wolle», sagte Christine Bamberger, Schulleiterin der Primarschule Koblenz. «Die Sparmassnahmen werden uns noch teuer zu stehen kommen.» Mit Blick auf die Spar-Stundentafel, die bei der Primarschule den Verzicht auf drei Pflichtlektionen pro Woche vorsieht, stellte sie fest, dass damit vermehrt Schüler in teure Therapien geschickt werden müssten und damit bloss eine Verschiebung von Kosten resultiere. Und durch den Verzicht auf Halbklassen falle ein grosser Teil der individuellen Förderung weg. «Lernen läuft über Beziehungen und braucht Zeit», erklärte sie. «Noch nie sind bei Schülerinnen und Schülern so viele individuelle Bedürfnisse festgestellt worden, wie heute. Dem müssen wir gerecht werden. Oder wir schicken die Kinder in Therapien.»

Fragen aus dem Publikum gab es wenige. Möglich, dass die zahlreichen Besucherinnen und Besucher tatsächlich «vom Sparen erschlagen» waren, wie Franco Corsiglia meinte. Immerhin wurden Fragen nach dem Zeitpunkt der Umsetzung der Sparmassnahmen, aber auch zu Sparpotenzialen bei den Schulevaluationen gestellt.

Trotz drohenden Sparmassnahmen richtet man bei der Oberstufe Unteres Aaretal den Blick nach vorn. Wie Daniela Koller von der Osua-Schulpflege erklärte, befasst man sich mit Abklärungen, wie die Forderungen des Kinderbetreuungsgesetzes sinnvoll umgesetzt werden können.

Real- und Sekschüler im Bez-Schulhaus

«An der Bezirksschule Klingnau werden jetzt auch zwei Sekundar- und zwei Realklassen unterrichtet», sagte Franco Corsiglia. Absicht der Osua ist es, alle 1. Oberstufenklassen unter einem Dach zu haben, mit dem Ziel eines stufenübergreifenden Unterrichts. Als weiteres Projekt nannte der Schulleiter die Aufgabenlounge, die demnächst eingeführt wird. Diese Lounge soll es ermöglichen, die Hausaufgaben in der Schule zu machen.