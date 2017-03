Der bekannteste Zurzibieter

Zu früher Stunde wurden am Mittwoch am Wirtschaftsforum Zurzibiet auf Schloss Böttstein zu ermunternden Neuigkeiten aus der NAB-Studie auch Kaffee und Gipfeli serviert. Auf den Kafferahmdeckeli glänzten nicht das Matterhorn, Schloss Chillon oder die Luzerner Kapellbrücke, sondern das neue Wahrzeichen aus dem Zurzibiet. «Edy», die Holzfigur an der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz wurde bekanntlich von einer Firma aus Leibstadt hergestellt. (dws)