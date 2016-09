In der Sporthalle Aue in Baden sicherte sich Philipp «The Sniper» Häfeli (22) an der Casino Thai Fight Night den Titel im Profi K1. Häfeli besiegte in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm den Bosnier Amer Osmanhodzic (28) und setzt seiner Karriere damit vorläufig die Krone auf.

Häfeli begann furios und deckte seinen Gegner in der ersten Minute mit einer Reihe von Schlägen ein. Auch danach brachte er ihn in Bedrängnis und war in der ersten Runde klar stärker. In der zweiten des auf fünf Runden angesetzten Kampfes, nach weniger als einer Minute, gelang ihm schliesslich der entscheidende Niederschlag mit einer Rechten.

Der Zurzibieter feierte im vergangenen Jahr bereits den Europameister-Titel und wurde vom Verband zum «Newcomer des Jahres» ausgezeichnet.