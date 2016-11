Die Identifikationsmarke aus elfenbeinfarbigem Bakelit baumelte an Roy Oppenheims Händen. Sie ist mit seinem Namen und Geburtsdatum versehen. «Im Zweiten Weltkrieg musste jedes Kind in Baden eine solche Marke tragen für den Fall einer sofortigen Evakuation», erinnerte sich der heute 76-jährige Lengnauer am Objekt-Talk im Historischen Museum in Baden.

Im Publikum war es ganz still, als er weitererzählte. «Ich war erst drei, kann mich aber gut an die Angst erinnern, die uns als Menschen mit jüdischen Wurzeln ständig plagte. Wir haben gezittert. Die deutschen Grenzen waren ja in unmittelbarer Nähe. Wären die Nationalsozialisten in der Schweiz einmarschiert, hätten sie uns als Erste abtransportiert.»