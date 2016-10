Vor Konkurs Liegenschaft verkauft

Zu reden gibt in Leuggern, dass die Firmenliegenschaft auf zwei Parzellen erst am Freitag vor dem Konkurs verkauft worden ist. Ebenso, dass die Septemberlöhne nicht mehr gezahlt wurden, obwohl doch mit dem Verkauf viel Geld in die Kasse gespült wurde. Über die Geschäftszahlen am Ende könne er nichts sagen, sagt Hans Erne. Er habe auch keinen Einblick in diese gehabt. Er, der über ein gutes Netzwerk über die Branche hinaus verfügt, war bis zum Schluss in der Akquisition tätig. «Meine Aufgabe war es, Aufträge reinzuholen.»

Unabhängig vom Engagement im Wallis sei dies zuletzt, wegen der schlechten Wirtschaftslage, schwierig gewesen. «Uns haben einige Aufträge gefehlt», konstatiert er. Dass die Auffanggesellschaft zustande gekommen wäre, hätte er begrüsst. Diese hätte bis zu 25 Angestellte übernehmen sollen. Doch sie scheiterte, weil die finanziellen Vorstellungen vom Konkursamt und den Brüdern Lütschg bei der Übernahme des Inventars zu weit auseinanderlagen.

«Es tut mir Leid für die Leute»

Nichtsdestotrotz ist von Hans Erne kein schlechtes Wort über Andreas und Melchior Lütschg zu hören. Er hält ihnen zugute, dass sie viel Geld, sprich einige Millionen Franken, in «seine» Firma investiert hätten. Diese Firma war sein Lebenswerk. Entsprechend sagt Hans Erne: «Für mich ist das eine brutale Sache.» Und er denkt auch an die Angestellten: «Es tut mir leid für die Leute.» Nichtsdestotrotz ist das Kapital für ihn noch nicht abgeschlossen. Er versucht nun, sein Netzwerk spielen zu lassen. Und so zu helfen, dass der eine oder andere Angestellte woanders eine neue Stelle findet.