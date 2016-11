Das Schulhaus Rebhalde erweist seit über 40 Jahren gute Dienste, weist inzwischen aber grosse Mängel auf. An der Gemeindeversammlung vor einem Jahr wurde deshalb ein Projektierungskredit für die Sanierung genehmigt. An der Gmeind am Mittwoch waren nun die Stimmbürger aufgefordert, dem Baukredit über 8,5 Millionen Franken für die Sanierung des Schulhauses zuzustimmen. Dies geschah nicht ohne Diskussion. Ein Antrag auf den Verzicht der Photovoltaik-Anlage für 88’000 Franken auf den beiden Hauptdächern der Schule wurde knapp abgelehnt. Allgemein wurde die hohe Summe für die Schulhaus-Sanierung kritisiert. Das Kreditbegehren des Gemeinderats wurde schliesslich mit 57:29-Stimmen gutgeheissen. Ziel ist es, im Juli 2017 mit den Umbau- und Sanierungsarbeiten zu beginnen. Die Sanierung soll in zwei Etappen erfolgen, damit die Hälfte der Räume weiter genutzt werden kann. Bei optimalem Verlauf können die Räume der zweiten Etappe im Sommer 2019 bezogen werden.

Die 97 anwesenden der insgesamt 1910 Stimmbürger genehmigten das Protokoll der letzten Gmeind und alle Anträge auf Einbürgerung. Letzteres zum letzten Mal: Denn auch der Änderung der Gemeindeordnung stimmten die Anwesenden zu. Diese sieht die Übertragung der Kompetenz für Einbürgerungen an den Gemeinderat vor.

Ohne Diskussion angenommen wurde der Zusammenschluss der Sozialdienste Klingnau und Döttingen per 1. Juli 2017. Ebenfalls Zustimmung fanden die Kreditabrechnungen für die Erschliessung Vorhard Süd (489’000 Franken) und die Sanierung der Verzweigung Hauptstrasse/Surbtalstrasse (1,638 Millionen Franken). Ohne Diskussion wurden auch die Erhöhung der Benützungsgebühr Abwasser und das Budget 2017 genehmigt. Nach knapp zwei Stunden konnte Ammann Peter Hirt die Gemeindeversammlung in der Turnhalle Bogen beenden.