Noch am Morgen verhiessen dicke graue Regenwolken nichts Gutes; doch wie bestellt, zeigte sich pünktlich zum Auftakt des 65. Winzerumzugs die Sonne. Nur ein kühler Wind erinnerte an den schlechten Start in den Tag. Noch bevor der Umzug begonnen hatte, drängten sich Menschenmengen vom Usserdorf die Hauptstrasse entlang bis zum Kreisel beim Hotel Bahnhof am Strassenrand: Jeder wollte einen Blick auf das Spektakel erhaschen. Darunter auch die Regierungsräte Roland Brogli (CVP), Urs Hofmann (SP) und Alex Hürzeler (SVP). Dann endlich gaben die schweren Kuhglocken der Tychlergruppe Zürcher Unterland den Startschuss für den Umzug. 56 verschiedene Umzugssujets und Musikanten zogen durch die Strasse des Dorfes.

Ganz nach dem zum Jubiläum eingeführten Motto „Typisch Winzerfest“ präsentierte sich der Umzug farbenfroh und mit vielen Blumen. „Nach all den Jahren hat unser Winzerfest seine ganz eigene Note entwickelt, eben typisch Winzerfest“, sagt Mediensprecher Daniel Kaiser. So seien besonders die mit vielen bunten Blumen geschmückten Wagen ein Markenzeichen geworden. In diesem Sinne fuhren die Einscheller Uznach gleich zu Beginn mit einem von Blumen übersäten Wagen ein. Ein Pferd aus weissen Blumen krönte das mobile Blumenmeer. Ein riesiges gelbes Blumen-Smiley zierte gleich den nächsten Wagen. Doch nicht jeder Umzugswagen liess sich nur auf schöne Blumenkünste ein: Die Förster liessen auf ihrem Gefährt riesige Nadeltannen wachsen. Mit einer Kettensäge wurden diese immer wieder zu Fall gebracht und sogleich mit einem eingebauten Mechanismus wieder aufgestellt.