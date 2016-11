Die Leute befürchten, dass bei einem Ja am 27. November die Quote bald weiter ansteigen wird. Von den knapp über 500 Mitarbeitenden im Atomkraftwerk Beznau wohnen rund 100 in Döttingen, Kleindöttingen und Klingnau. Weitere rund 300 Mitarbeitende leben in der näheren Umgebung. Dazu kommt das lokale Gewerbe, das von Aufträgen der Axpo substanziell profitiert. Die Axpo betont, dass sie regionale Partner bevorzugt und dadurch einen massgeblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung im unteren Aaretal leistet.

Die ansässigen Unternehmen zogen in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich 13 Millionen Schweizer Franken jährlich an Land.

Kein Plan B in der Schublade

Peter Hirt ist seit über 15 Jahren das Gemeindeoberhaupt in Döttingen. Er hat in dieser langen Zeit einiges erlebt. Diese momentane Phase bezeichnet er gleichwohl als ausserordentlich. Bei einer Annahme der Initiative würde Hirt, der bald ins Pensionsalter eintritt, nochmals gefordert. Er betonte mehrfach, dass es keinen Plan B gäbe. «Die Folgen bei einem Ja wären wohl weitere Steuererhöhungen und ein Stopp von laufenden Investitionen. Das ist die Realität.» Gleichwohl will er nicht schwarzmalen. «Wir haben bis jetzt immer einen Weg gefunden.» Er versteht aber auch die Menschen vor der Migros, die sich sorgenvoll fragen: «Und was geschieht mit uns?»