Es sei immer eine «lässige und gesellige Sache für Jung und Alt», sagt auch Daniela Kopp, die das Christbaumverbrennen zusammen mit ihrer Familie seit fünf Jahren beim Twerenschopf organisiert. «Es gibt immer ein Riesenfeuer. Der Rauch hält sich aber in Grenzen.» Denn die Siglistorfer können die Bäume erst ein paar Stunden vorher unterhalb des Waldes deponieren. «So werden die Christbäume nicht feucht und verbrennen gut.»

Ob die Tannenbäume in Siglistorf auch nächstes Jahr wieder im Feuer landen, ist noch unklar. Denn die Familie Kopp zieht aus Siglistorf weg. Bis jetzt habe sich kein Nachfolger gemeldet, der die Organisation übernimmt, sagt Daniela Kopp. «Ich vermute aber, dass sich sicher noch jemand meldet, um die Tradition fortzuführen.»

«Tradition würde fehlen»

Auch in Koblenz gilt das Christbaumverbrennen beim Schützenhaus als langjähriger Brauch. In den Gemeindenachrichten schreibt der Gemeinderat, er habe die Bewilligung dafür wiederum erteilt – obwohl der Gesetzgeber auf die damit verbundene Luftverschmutzung hinweise. «Wir glauben, dies verantworten zu können», so der Gemeinderat. Denn der Anlass sei im Dorf zur Tradition geworden. Zudem könnten durch das Verbrennen der Tannenbäume die Kontakte innerhalb der Bevölkerung gefördert werden. «Und Eltern können ihren Kindern mit der Teilnahme eine Freude bereiten, die nicht mit hohen Auslagen verbunden ist.»

Ähnlich argumentiert auch die Gemeinde Tegerfelden: «Das Verbrennen hat in Tegerfelden eine langjährige Tradition und würde bei einer Aufhebung fehlen», sagt Gemeindeschreiberin Andrea Huser. Der Gemeinderat hält in seiner Bewilligung jedoch fest, dass vor dem Verbrennen mit Brennholz ein Feuer mit grosser Hitze herzurichten sei. So soll gewährleistet werden, dass die Christbäume schnell und möglichst rauchfrei verbrennen.