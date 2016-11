"Am Montag ging es richtig los", sagt Roger Cavegn, der Geschäftsführer des Arbeits- und Wohnzentrums, Stiftung für Behinderte. Dort hat nämlich ein aggressives Virus einige Klienten, die dort wohnen, flachgelegt. Sie klagen über Magen- und Darmbeschwerden. Zu den ersten Erkrankungen war es schon letzte Woche gekommen.

"Wir haben am Montag unser Pandemiekonzept auf die konkrete Situation angepasst", sagt Cavegn. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden bis auf weiteres von der Arbeit in der Werkstätte suspendiert, die Kantine wurde geschlossen und schwangere Mitarbeiterinnen von der Arbeit ausgeschlossen.

Am Dienstagmorgen glich das AWZ einer Akutstation. Das Wohnhaus mit 38 Plätzen wurde geschlossen. "Nur wenige Leute haben unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen Zutritt", sagt Cavegn. Es handle sich aber vermutlich nicht um das befürchtete Norovirus. Doch es sei hoch ansteckend.

Am Mittwoch wurde nun auch die erste Erkrankung bei einer Mitarbeiterin, die nicht im AWZ wohnt, festgestellt. "Wir schliessen deshalb die Werkstätte für den Rest der Woche", sagt Cavegn.

Die Situation erweist sich als Herausforderung für das AWZ. Manche Klienten brauchen, aufgrund der Erkrankungen, zurzeit einen deutlich höheren Begleitaufwand, wie sich Cavegn ausdrückt. Doch auch beim Personal käme es zu Absenzen. Die Solidarität innerhalb der Organisation komme nun aber zum Tragen. Einige Angestellte aus dem Bereich Tagesstruktur kommen offenbar in den nächsten Tagen zu einem unverhofften Einsatz im Wohnhaus. Auch er selber werde in den nächsten Tagen in der Lingerie anzutreffen sein, sagt Cavegn.