Deshalb verwundert es auch nicht, dass bei der letzten Abstimmung zum Atomausstieg 2003 das Ergebnis nirgends in der Schweiz so klar ausfiel: 85,35 Prozent der Zurzibieter sagten Nein. In Döttingen waren es 91, in Leibstadt sogar 95 Prozent. Ob das Verdikt auch morgen so klar ausfallen wird, ist offen. Zumindest im links-grünen Lager glaubt man, dass die Atomkraft auch im Zurzibiet weniger Unterstützung geniesst als früher.

«Für mich und die SP ist sonnenklar: Wir stimmen Ja», sagt Monika Stadelmann, Grossrätin und Co-Präsidentin der Bezirkspartei. Zwar hat der Bund mit der Energiestrategie 2050 den Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen. Für die Bad Zurzacherin geht diese aber zu wenig weit. «Mit dem 47-jährigen Reaktor in Beznau haben wir das älteste Kernkraftwerk der Welt. Stellen Sie sich vor, wie alt Beznau bis 2050 ist!» Dass im Zurzibiet die Angst umgeht, den Job zu verlieren, kann sie verstehen. «Das ist immer dramatisch. Aber eine Umweltkatastrophe ist wesentlich schlimmer. Auch davon wären die Zurzibieter direkt betroffen.»