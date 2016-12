14 Jahre war Heidi Wanner Gemeindeammann der Grenzgemeinde Koblenz. Im Sommer gab die «Grande Dame» der Zurzibieter Politik ihren Rücktritt per Ende Jahr bekannt. Die Begründung liess aufhorchen: Der Umgangston sei ihr zu rau geworden, «darauf habe ich keine Lust mehr», sagte die zweifache Mutter und Grossmutter. Nun gönnt sich die 63-Jährige einige Wochen Urlaub. Vor dem Reiheneinfamilienhaus steht ein grosser Wohnwagen. Eigentlich habe sie Mitten in den Reisevorbereitungen wenig Zeit, sagt Heidi Wanner. Dennoch bietet sie dem Gast in aller Ruhe einen Kaffee an und lässt ihn am Küchentisch eine Zigarette rauchen. Auch sie raucht. «Wir sind reif für diese Ferien», sagt sie zwischen zwei Zügen. Zuerst geht es für eine Woche in die Camargue nach Saintes-Maries-de-la-Mer. Kinder und Enkelkinder werden dabei sein. Danach folgen zwei Wochen in Spanien. «Nur mein Mann Robert und ich», sagt Heidi Wanner.

Heidi Wanner, wenn man Sie telefonisch erreicht, sind Sie regelmässig mit Ihren beiden Enkelkindern beschäftigt. Was für Werte geben Sie ihnen mit auf den Weg?

Heidi Wanner: Es ist wichtig, sich zu engagieren, Gefühle nehmen und geben zu können, ehrlich zu sein mit sich selbst. Wobei das hohe Werte für Kinder in diesem Alter sind. Der Junge ist gut viereinhalb Jahre alt, das Mädchen 15 Monate.

In welcher Rolle können Sie mehr bewirken, als Grossmutter oder als Gemeindeammann?

Als Grossmutter. Der Zugang ist viel direkter. Man kann die Werte, die einem wichtig sind, unmittelbar weitergeben. In einer Gemeinde ist dieses Vorhaben viel schwieriger. Häufig prallt man einfach ab.

Treten Sie deshalb nach 14 Jahren als Gemeindeammann von Koblenz zurück?

Es liegt vor allem am Verhalten und Umgangston einzelner Leute. Es gibt Einwohner, die sind nur destruktiv und negativ. Als Gegenbeispiel kann ich meine Enkel erwähnen: Das sind zwei junge Menschen, die offen und positiv in die Welt hinaus schreiten. Sie sind neugierig, wollen etwas lernen. Diese beiden Gegensätze – das Destruktive und das Offene – kann ich nicht mehr vereinen.

Wie weit gingen diese Leute?

Es gab E-Mails, die jeden Anstand vermissen liessen, Bedrohungen, Ehrverletzungen. Das ging von ganz wenigen Personen aus. Diese erhalten aber viel zu viel Raum, rauben damit die Energie. Im Gemeinderat selbst war der Umgangston anständig.

Als Sie im Sommer Ihren Rücktritt ankündigten, sagten Sie auch, dass das teils aggressive Gebaren der nationalen Politik in der lokalen Politik angekommen ist.

Das ist so. Der Umgangston ist das Eine. Das Andere ist, dass die Kompromissbereitschaft abgenommen hat. Sowohl in der Politik wie auch in der Gesellschaft im Allgemeinen.