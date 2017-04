Grosseinsatz von Polizei und Rettungskräften in Rümikon im Zurzibiet: Auf der Kantonsstrasse zwischen Rhein und Dorf ist es am Mittwochabend, um 18.45 Uhr, zu einer heftigen Frontalkollision gekommen. Fünf Personen, darunter zwei Kinder, wurden leicht bis schwer verletzt. Zwei Rega-Helikopter und drei Ambulanzen transportierten die Verletzten in Spitäler in den Kantonen Aargau und Zürich sowie im benachbarten Deutschland, wie Roland Pfister, Medienchef der Kantonspolizei, gegenüber der az ausführt.

Ein 57-jähriger Ostschweizer fuhr mit seinem VW-Bus in Richtung Kaiserstuhl, als er nach einer leichten Rechtskurve auf der Rheintalstrasse auf die Gegenfahrbahn geriet. Der VW-Bus, in dem auch die zwei Kinder des Lenkers sassen, kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. In diesem befand sich ein Ehepaar aus der Region.

Mehrere zehntausend Franken Schaden

Beide Unfallautos wurden stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Franken. Die Rheintalstrasse blieb bis kurz vor 22 Uhr gesperrt. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Rümikon-Mellikon-Rekingen richtete eine Umleitung ein.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat eine Untersuchung eröffnet. Sie ordnete bei beiden Unfallfahrern eine Blut- und Urinprobe an.