Die Gemeinde Endingen hat für die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) vom Regierungsrat grünes Licht erhalten. Die letzten Vorbehalte seien ausgeräumt worden, heisst es in einer Mitteilung.

So wird beispielsweise kein Abbruchverbot in der Dorfzone festgelegt. Zudem wird ein Objekt in Unterendingen aus dem Substanzschutz entlassen. Einzig die Festlegung der Weilerzone Loohof konnte nicht abschliessend erfolgen, weil die Revision des kantonalen Richtplanes durch den Bundesrat noch aussteht.

Der Entscheid des Regierungsrates kann bis spätestens am 31. Januar beim Verwaltungsgericht angefochten werden. Die Gemeindeversammlung hatte der Vorlage bereits im vergangenen Juni zugestimmt. (az)