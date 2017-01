Kommt es im Zurzibiet zu einem historischen Zusammenschluss? Diese Frage wird in den kommenden Monaten und Jahren beantwortet werden müssen. Zehn Gemeinden (Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Fisibach, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen) prüfen eine engere Zusammenarbeit, bis hin zu einer möglichen Fusion, die frühestens 2020 in Kraft treten würde.

An der Informationsveranstaltung wurde die Bevölkerung erstmals in den laufenden Prozess mit einbezogen. Das Interesse war entsprechend gross. Über 400 Personen wohnten am Dienstagabend im Ebanium in Fisibach dem Anlass bei. Fazit: Die Mehrheit der Anwesenden steht dem Projekt positiv gegenüber. Am 6. April findet in sämtlichen Gemeinden eine ausserordentliche Generalversammlung statt. Sollte dem entsprechenden Kreditantrag zugestimmt werden, würde eine vertiefte Prüfung vorgenommen werden. Verbunden mit der Frage, ob eine Fusion Sinn macht.