Die Ahnung von Jakob Aeschlimann hat sich bestätigt: Der Zofinger Liquidator erwartete für die Liquidation bei der H. Erne Metallbau AG einen Grossaufmarsch von Interessenten. Und so kam es auch: Mehrere hundert Personen strömten zur ehemaligen Fimenliegenschaft am Steiächerweg, wie "Badener Tagblatt"-Reporterin Stefanie Garcia Lainez kurz nach Mittag schildert. "Schon um 9.30 Uhr waren die ersten auf dem Platz", sagt sie. "Einige kamen von weit her, etwa aus dem Schwarzwald oder dem Engadin." Der Beginn der Liquidation war für 10.30 Uhr festgesetzt worden.