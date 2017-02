9.30 Uhr in Leuggern: In einer Stunde beginnt die Liquidation des gesamten Inventars der H. Erne Metallbau AG. Bereits liegt der Duft nach gebratenen Cervelats in der Luft. Es herrscht beinahe schon Volksfeststimmung. Doch der Anlass ist kein freudiger: Mehrere hundert Neugierige strömen auf das Firmengelände des Traditionsunternehmens, das im September nach 36 Jahren Konkurs ging.